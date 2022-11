Ue: von der Leyen, 210 milioni per la sicurezza alimentare globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue ha deciso di fornire 210 milioni di euro in un pacchetto di aiuti umanitari per la lotta contro l'insicurezza alimentare. Lo si apprende da un messaggio Twitter della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "La guerra di Putin sta portando milioni di persone sull'orlo della fame. L'Ue continua a sostenere la sicurezza alimentare in tutto il mondo. Oggi stiamo aumentando ulteriormente la nostra assistenza alimentare di 210 milioni di euro. Questo porta i nostri investimenti per rendere i sistemi alimentari più forti a quasi 8 miliardi di euro fino al 2024", si legge nel tweet di von der Leyen. (Beb)