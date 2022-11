Tlc: Butti, su 5G situazione imbarazzante, enormi ritardi su piano Banda ultra larga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il precedente governo ci lascia una situazione a dir poco imbarazzante” sul Piano Italia 5G. Lo ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica, Alessio Butti, in un messaggio inviato in occasione del Forum delle telecomunicazioni organizzato da Asstel-Assotelecomunicazioni. L'esecutivo uscente aveva “già dichiarato alla Commissione che l'Italia, anche in questo caso, non raggiungerà gli obiettivi previsti dal Piano”, ha aggiunto Butti ricordando che “il budget di circa due miliardi di euro era suddiviso in maniera equivalente tra connessione in fibra ottica di base station e la costruzione di nuove base station per aumentare la copertura 5G”. Anche il piano Bul (Banda ultra larga) “non è in condizioni migliori, se si guarda, ancora una volta, alla tempistica di realizzazione. Appare francamente poco credibile che Open Fiber - ha sottolineato il sottosegretario - sia in grado di realizzare i lavori nelle Aree grigie nei tempi previsti dal Pnrr, se non è stata in grado neanche di fare quelli nelle Aree bianche, accumulando così enormi ritardi, ritardi che sono addirittura cresciuti nell'ultimo anno". (segue) (Rin)