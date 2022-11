Slovacchia-Svezia: ministri Difesa a colloquio, focus su modernizzazione militare e adesione Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa slovacco, Jaroslav Nad, ha avuto il suo primo colloquio telefonico con l’omologo svedese, Pal Jonson, da quando quest’ultimo si è insediato. Lo ha reso noto una portavoce del ministero della Difesa di Bratislava. Al centro della discussione ci sono stati la cooperazione bilaterale, soprattutto per quanto riguarda la modernizzazione delle Forze armate e l’adesione di Stoccolma alla Nato. “Credo che il mio collega ed io proseguiremo la precedente cooperazione di elevata qualità”, che include “un’importante pietra miliare nella forma di un contratto intergovernativo per la forniture di 152 veicoli da combattimento di fanteria CV90”, ha dichiarato Nad. Il ministro ha spiegato che squadre di esperti stanno facendo il possibile per assicurarsi che la consegna alle truppe slovacche avvenga il più rapidamente possibile. L’acquisto costa oltre 1,6 miliardi di euro e il contratto dovrebbe essere concluso entro il 30 dicembre 2022. Jonson ha espresso apprezzamento per la qualità delle relazioni bilaterali e per il sostegno che Bratislava ha offerto all’adesione svedese alla Nato. (Vap)