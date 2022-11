Giappone: terremoto di magnitudo 6,1 al largo della prefettura di Mie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 6,1 si è verificato oggi nel Giappone centrale, al largo della prefettura di Mie. L'Agenzia meteorologica giapponese ha individuato l'epicentro della forte scossa sismica a circa 350 chilometri di profondità. Le autorità non hanno segnalato feriti o danni gravi, anche se il sisma è stato avvertito distintamente sino alle prefetture di Fukushima e Ibaraki, a nord di Tokyo. Non è stato emanato un allarme in vista di possibili tsunami. (Git)