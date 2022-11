Germania: ministero Economia prevede contrazione Pil nel semestre invernale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo trimestre del 2022 è stato migliore del previsto per l'economia della Germania, che è comunque frenata dalla crisi dell'energia e dall'aumento dell'inflazione. Nel semestre invernale del 2022-2023, il Pil dovrebbe registrare una contrazione. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, secondo cui “i prezzi dell'energia costantemente elevati, l'aumento dell'inflazione e la conseguente perdita di potere d'acquisto stanno influenzando sempre più lo sviluppo economico in Germania”. A ottobre, il livello dei prezzi su base annua è salito al 10,4 per cento, segnando il massimo storico dal 10,5 per cento del dicembre 1951. Nello stesso mese, il mercato del lavoro è rimasto solido. Tuttavia, sono riconoscibili segnali di prospettive economiche più sfavorevoli. A ogni modo, “un'ondata” di fallimenti aziendali “non è attualmente in vista”. (Geb)