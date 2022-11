Colombia: dichiarato stato di calamità a Bogotà dopo intense precipitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Bogotà, Claudia López, ha dichiarato lo stato di calamità pubblica a causa delle forti piogge che hanno colpito la capitale. “Dichiariamo calamità pubblica per l’ondata invernale. Questo ci permetterà di disporre di tutto il necessario”, ha dichiarato la prima cittadina in una decifrazione diffusa sul suo account Twitter. Secondo la sindaca tre alberghi sono stati messi a disposizione per accogliere le 46 famiglie colpite dalle inondazioni. Secondo quanto riferisce la stampa colombiana le intense precipitazioni registrate nella zona da sabato sera hanno provocato la morte di tre persone. (Mec)