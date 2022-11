Auto: ministra spagnola Maroto, negoziati su vetture elettriche con Ford e Stellantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo sta negoziando con Ford e Stellantis affinché entrino nel secondo Piano nazionale di ripresa e resilienza (Perte) dell'auto elettrica. Lo ha detto la ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, in un'intervista al quotidiano "Cinco Dias", spiegando che Stellantis sta già beneficiato della prima linea con due progetti, uno a Figueruelas, che le ha permesso di annunciare un nuovo modello elettrico per la fabbrica, e un altro progetto per lo stabilimento di Vigo. "La Spagna sta chiaramente scegliendo di far arrivare questi investimenti nel nostro Paese. A tal fine, abbiamo creato un gruppo di lavoro con le tre comunità autonome in cui sono presenti impianti per rafforzare gli investimenti in questo grande progetto", ha evidenziato Maroto. Per quanto riguarda Ford la ministra ha affermato di essersi riunita di recente con i vertici aziendali che hanno nuovamente rafforzato l' impegno a investire in Almussafes (Valencia). (Spm)