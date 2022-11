Tanzania: schianto lago Vittoria, presidente Hassan presiede riunione d'emergenza del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, presiederà una riunione di governo d'emergenza per discutere dello schianto dell'aereo passeggeri operato dalla compagnia Precision Air precipitato lo scorso 6 novembre nel lago Vittoria con a bordo 43 persone, 19 delle quali morte nell'incidente. Lo riferisce la stampa tanzaniana. Nel Paese sono già arrivati la scorsa settimana i consulenti tecnici del produttore di aeromobili Atr e gli esperti francesi per le indagini sulla sicurezza dell'aviazione civile, mentre esperti tanzaniani che stanno conducendo un'indagine indipendente sull'incidente. L'aereo, un turboelica Atr 42-500 prodotto dalla compagnia franco-italiana Atr, era partito dalla capitale commerciale Dar es Salaam ed è precipitato in acqua durante una tempesta mentre stava cercando di atterrare in un aeroporto vicino, secondo quanto riferito dal primo ministro tanzaniano Kassim Majaliwa e dalla stessa compagnia aerea. Majaliwa ha affermato che gli investigatori hanno avviato un'indagine su ciò che è accaduto e gli esperti affermano che potrebbero volerci mesi. Secondo le norme internazionali, l'indagine condotta a livello locale includerebbe solitamente la partecipazione delle autorità in Francia, dove è stato progettato l'aereo, e in Canada, dove sono stati sviluppati i suoi motori Pratt & Whitney.(Res)