Vietnam-Nuova Zelanda: premier Ardern in visita da oggi al 17 novembre

- La prima ministra della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, sarà in visita ufficiale in Vietnam da oggi al 17 novembre, su invito dell’omologo Pham Minh Chinh. La visita è un’opportunità per rafforzare ulteriormente le solide relazioni, ha dichiarato l’ambasciatrice neozelandese a Hanoi, Tredene Dobson, al portale del governo vietnamita, ricordando i risultati raggiunti dalla cooperazione in molti settori, tra cui il commercio e l’economia, l’agricoltura, l’istruzione, la difesa e la sicurezza, lo sviluppo, la sanità e i legami interpersonali. Ardern incontrerà la leadership vietnamita; inoltre, parteciperà a eventi d’impresa, accompagnata da una delegazione di affari comprendente importanti amministratori delegati e dirigenti. Secondo l’ambasciatrice Dobson, i leader considereranno con particolare attenzione le opportunità di collaborazione in materia di cambiamenti climatici. (segue) (Fim)