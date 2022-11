Vietnam-Nuova Zelanda: premier Ardern in visita da oggi al 17 novembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam e la Nuova Zelanda hanno stabilito le loro relazioni diplomatiche nel 1975 e le hanno elevate a partnership onnicomprensiva nel 2009 e a partnership strategica nel 2020, adottando un piano d’azione per il periodo 2021-2024. Il Vietnam è attualmente il 16mo partner commerciale della Nuova Zelanda, con scambi per 1,3 miliardi di dollari l’anno scorso. La Nuova Zelanda è al 39mo posto tra gli investitori in Vietnam: a ottobre risultavano investiti 210,18 milioni di dollari in 49 progetti. Il Vietnam, invece, è coinvolto in undici progetti in Nuova Zelanda, per un valore complessivo di 38,4 milioni di dollari. Per l’assistenza allo sviluppo Wellington ha messo a disposizione 26,7 milioni di dollari neozelandesi a fondo perduto per il quadriennio 2021-2024. (Fim)