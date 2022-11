Sardegna: Coldiretti, risposte immediate per malattia emorragica del cervo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiarezza e soluzioni immediate sulla malattia emorragica del cervo, il nuovo virus comparso per la prima volta in Europa proprio in Sardegna, che ha portato alla decisione del ministero della Salute di bloccare la movimentazione intra ed extra regionale dei ruminanti per un mese (con solo deroga per macellazioni regionali). È la richiesta che arriva a gran voce dal mondo dell'allevamento di Coldiretti Sardegna che conta circa 7.800 dei bovini da carne. Nuovo stop, questa volta totale, che arriva come una doccia fredda quando ormai gli allevatori stavano pregustavano per domenica prossima notizie positive dopo 15 giorni di blocco per il sierotipo 3 della lingua blu che aveva portato ad una movimentazione solo con analisi Pcr. Il primo caso del nuovo virus EHD ha invece spento tutti gli entusiasmi con la decisione del ministero della Salute di bloccare per un mese la movimentazione. (segue) (Rsc)