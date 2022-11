Sardegna: Coldiretti, risposte immediate per malattia emorragica del cervo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema ovviamente sta monopolizzando le assemblee che Coldiretti sta tenendo nel territorio, in cui si è parlato anche di Psr e lingua blu. “Vogliamo solo la garanzia di poter fare impresa – afferma Michele Filigheddu, allevatore di Arzachena - Abbiamo fatto sacrifici per 15 giorni per la lingua blu, siamo anche consapevoli della nuova emergenza e ci mettiamo a disposizione per affrontarla, ma allo stesso tempo deve essere chiaro che non si può congelare un allevamento per un mese e far ricadere tutte le spese sugli allevatori. Deve essere chiaro che sospendere le vendite per un mese significa un aumento dei costi che noi allevatori non riusciamo a sostenere, a maggior ragione adesso che i prezzi dei mangimi sono aumentati del 50 per cento e le scorte di foraggio sono esigue vista anche l’annata siccitosa”. (segue) (Rsc)