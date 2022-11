Sardegna: Coldiretti, risposte immediate per malattia emorragica del cervo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Pur nell’incertezza in cui ci ritroviamo – evidenzia il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu – non si può far ricadere tutto sugli allevatori. Occorre trovare soluzioni immediate: noi auspichiamo uno sblocco della movimentazione, in alternativa chiediamo che si programmino, subito, degli aiuti economici, altrimenti le aziende sono davvero costrette a chiudere perché si stanno condannando a morte”. Il direttore di Coldiretti. Luca Saba, ricorda: “Ribadiamo la necessità dell’istituzione di una Unità di crisi con il coinvolgimento dell’Istituto zooprofilattico e le organizzazioni agricole. Si tratta di una situazione di emergenza che va affrontata in modo coordinato ma allo stesso tempo richiede scelte snelle e immediate perché come sempre chi paga il prezzo più salato sono gli allevatori”. (Rsc)