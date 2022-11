Regno Unito: Highview Power progetta primo impianto stoccaggio di energia ad aria liquida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico britannico Highview Power prevede di raccogliere 400 milioni di sterline (circa 456,9 milioni di euro= per costruire il primo impianto di stoccaggio di energia ad aria liquida su scala commerciale al mondo. Secondo quanto riferito dall’amministratore delegato di Highview Power, Rupert Pearce, l’obiettivo del progetto è dare un impulso alla produzione di energia rinnovabile nel Regno Unito. Pearce, alla guida della società da 17 anni, mira a concludere la più grande raccolta di capitali mai realizzata da Highview all'inizio del 2023 per costruire un progetto su larga scala nei pressi di Manchester entro la fine del 2024. "Stiamo raccogliendo una quantità significativa di fondi per i prossimi due o tre anni", ha detto Pearce in un'intervista al quotidiano “Financial Times”. "Stiamo cercando 400 milioni di sterline per passare la fase successiva", ha detto l’Ad. Highview Power prevede di spendere 250 milioni di sterline (circa 285,5 milioni di euro) per costruire un impianto di stoccaggio a Carrington che abbia una capacità di 30 megawatt e possa immagazzinare 300 megawattora di elettricità, sufficienti per fornire energia per un'ora a 600 mila abitazioni. L’azienda ha già un impianto pilota da 5 MW che opera a Pilsworth. I restanti 150 milioni di sterline (circa 171,3 milioni di euro) dovrebbero essere destinati alla realizzazione di altri quattro siti. Lo stoccaggio di energia è fondamentale per stabilizzare la rete poiché la quota del mix energetico proveniente da fonti rinnovabili sta crescendo. Il Regno Unito ha generato quasi il 39 per cento della sua elettricità da fonti rinnovabili nel secondo trimestre, rispetto all'11 per cento di dieci anni fa.(Rel)