Congo-Kinshasa: colloqui di pace slittano al 21 novembre, mediatore Kenyatta a colloquio con Tshisekedi (2)

21 luglio 2021

- Nel frattempo i ribelli del Movimento 23 marzo (M23), accusati dalle autorità di Kinshasa di essere finanziati e sostenuti dal vicino Ruanda, sono arrivati a una ventina di chilometri a nord di Goma, il capoluogo della provincia del Nord Kivu, dopo che i combattimenti tra le Forze armate della Rdc (Farc) e i ribelli sono proseguiti per tutto il fine settimana. Secondo quanto riferiscono fonti di "Rfi", a una ventina di chilometri da Goma - tra le località di Kibumba e Rugari - è stata fissata la prima linea dopo tre giorni di intensi combattimenti che si sono particolarmente concentrati nell'area di Mwero, una zona boschiva del Parco Virunga (la stessa in cui nel febbraio 2021 fu ucciso in un agguato l'ambasciatore d'Italia a Kinshasa, Luca Attanasio). Il secondo fronte è stato fissato invece intorno a Mabenga. Per la prima volta dalla fine di maggio, gli scontri hanno traboccato i confini di Rutshuru per raggiungere il territorio di Nyiragongo. Le città di Rutshuru e Kiwanja restano intanto sotto il controllo dei ribelli M23. (segue) (Res)