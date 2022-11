Congo-Kinshasa: colloqui di pace slittano al 21 novembre, mediatore Kenyatta a colloquio con Tshisekedi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Paese, intanto, rimangono forti le tensioni con il vicino Ruanda, che Kinshasa accusa di sostenere l'M23: dopo l'espulsione dell'ambasciatore ruandese Vincent Karega, a Goma decine di persone sono scesi in strada per protestare contro la crescente insicurezza e la presunta ingerenza del governo ruandese in fatti di politica interna, con episodi di scontri registrati con le forze dell'ordine congolesi che hanno ricevuto ordine di contenere le folle. Ieri, inoltre, il governo ruandese ha denunciato la violazione del proprio spazio aereo dopo che un velivolo modello Sukhoi-25 dell'aeronautica congolese ha sorvolato lo spazio aereo di Kigali ed è atterrato brevemente all'aeroporto di Rubavu, nella Provincia occidentale. Il governo di Kinshasa ha tenuto a precisare che "non era sua intenzione violare intenzionalmente lo spazio aereo". Nel frattempo i leader della Comunità dell'Africa orientale (Eac) si sono riunito in via informale a margine della Cop27 in Egitto per discutere della crescente insicurezza nella Rdc orientale. (Res)