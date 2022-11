Spagna: "El Pais", ministra Industria Maroto sarà candidata Psoe a sindaca di Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo spagnola, Reyes Maroto, sarà la candidata del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) a sindaca di Madrid alle elezioni di maggio 2023. Lo hanno confermato fonti socialiste al quotidiano "El Pais", spiegando che il suo nome risponde all'intenzione di presentare "un progetto serio e impegnato con la città per i prossimi 10 anni". Le stesse fonti hanno chiarito che "non c'è fretta" di fare apportare cambiamenti nel Consiglio dei ministri, ricordando il caso dell'ex ministro della Salute, Salvador Illa, che aveva mantenuto il suo incarico fino a tre giorni prima dell'inizio della campagna elettorale per le elezioni regionali in Catalogna del febbraio 2021. Maroto dovrebbe ufficializzare la sua candidatura oggi in occasione di una conferenza sul turismo, alla quale parteciperanno sei ministri per manifestare pubblicamente il loro sostegno. (Spm)