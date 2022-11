Sanità: cellule umane partono per lo spazio, progetto ricerca campus di Roma dell'Università Cattolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Studio della Rigenerazione tissutale in condizioni estreme: ruolo della microgravità e della pressione sull’omeostasi delle nicchie Staminali (Rigesta)": questo il titolo del progetto di ricerca, nato da un’intuizione della professoressa Wanda Lattanzi, associata di Biologia applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, che coordina il progetto, e di Angelo Minotti, ingegnere astronautico e amministratore della start-up Miprons Srl, impegnata nello sviluppo di un propulsore spaziale innovativo. Si tratta di un progetto di dottorato industriale finanziato dalla Regione Lazio e dalla Miprons srl nell’ambito del programma di "Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per la Pa". L’aspetto innovativo e il valore aggiunto risiedono nell’interazione e contaminazione reciproca tra discipline diverse, solo apparentemente lontane come la biologia e la biomedicina e l’ingegneria aerospaziale e astronautica. Il progetto Rigesta nasce per offrire un’esperienza formativa integrata tra l’Università Cattolica e la StartUp Miprons, per lo svolgimento di attività di ricerca, di base e applicata, al fine di costruire una competenza di alto livello in un settore ancora poco comune come quello della biologia spaziale. (segue) (Com)