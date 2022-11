Sanità: cellule umane partono per lo spazio, progetto ricerca campus di Roma dell'Università Cattolica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Lo spazio può essere infatti considerato come un acceleratore di processi fisiopatologici che si realizzano anche sulla terra e sono alla base dell'insorgenza di patologie umane". aggiunge l'ingegner Minotti. "Quindi siamo confidenti – continua Lattanzi – che le conoscenze ottenute avranno ricadute dirette in campo medico, per malattie quali osteoporosi, sarcopenia, patologie da alterata meccanotrasduzione (ad esempio pazienti 'allettati' per patologie croniche), patologie degenerative, traumi con perdita di tessuto". "Lo spazio sta letteralmente vivendo una nuova era – afferma Minotti -. Le agenzie di tutto il mondo stanno promuovendo, inter alia, ricerche finalizzate a realizzare una permanenza prolungata degli esseri umani in atmosfera non-terrestre, in preparazione delle prime missioni umane sulla Luna e quelle future su Marte. Molti dei limiti attuali sono rappresentati dagli effetti, in gran parte ancora ignoti, sulla biologia del corpo umano e come i suoi tessuti possano adattarsi alle nuove condizioni ambientali".