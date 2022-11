Sanità: cellule umane partono per lo spazio, progetto ricerca campus di Roma dell'Università Cattolica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ricerca biomedica di base e traslazionale riveste in questo ambito un ruolo sempre più importante nello sviluppo di ambienti artificiali in cui gli esploratori spaziali potranno trovare risposte alle loro esigenze vitali e operative, realizzando l’ambito di ricerca innovativo e di frontiera identificato nella ‘biologia spaziale’, aggiunge Lattanzi -. È importante sottolineare inoltre che le conoscenze derivanti dagli studi di biologia spaziale possono essere traslate anche nello sviluppo di biotecnologie innovative per applicazioni cliniche in grado di fronteggiare le sfide della medicina moderna”. Infatti il progetto Rigesta porrà le basi per sviluppare nuovi farmaci biologici in grado di agire su bersagli molecolari per sostenere la capacità dei tessuti di rinnovarsi e rigenerarsi anche in condizioni di microgravità, quali quelle a cui sono sottoposti gli astronauti durante le missioni spaziali, o in condizioni di pressione ambientale diverse da quella terrestre, nell’ipotesi di missioni su altri pianeti. (segue) (Com)