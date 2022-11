Regno Unito: vice capo stato maggiore Nesmith, "imparare lezione" da conflitto in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di difesa del Regno Unito devono "imparare la lezione" proveniente dal conflitto in Ucraina e "agire di conseguenza". Lo ha affermato la vice capo di Stato maggiore britannica Sharon Nesmith, in un'intervista al quotidiano "The Times". “Non spetta a me speculare su quale dovrebbe essere il giusto risultato da una revisione della spesa. Quello che so è che dobbiamo assicurarci di imparare le lezioni e di agire in base ad esse", ha detto Nesmith a proposito del possibile taglio della spesa per la difesa da parte del governo di Rishi Sunak. Il problema per il Regno Unito non risiede nel numero di soldati ma "si tratta di investire nelle giuste capacità, dotarsi della giusta tecnologia, imparare le lezioni dalle operazioni in corso ed essere consapevoli delle minacce che stiamo affrontando", secondo Nesmith. Parlando dei traguardi raggiunti nella sua carriera, la vice capo di Stato maggiore ha rilevato come quello britannico "è un esercito molto diverso" da quello in cui era entrato. "Le aspettative che avevo 30 anni fa sono molto diverse dalle aspettative da quelle che hanno le donne che giustamente entrano oggi nelle forze armate", afferma Nesmith. (Rel)