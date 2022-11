Energia: Regno Unito, laboristi pronti a creare “un’alleanza anti-Opec” a favore delle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista britannico è pronto a creare “un’alleanza di Paesi anti-Opec” per ridurre i prezzi dell’energia e promuovere le fonti rinnovabili. Lo ha annunciato il ministro ombra per i Cambiamenti climatici, Ed Miliband, secondo quanto riferisce il quotidiano britannico “The Guardian”. Secondo Miliband, potenziali partner nell’alleanza sono Danimarca, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Costa Rica e Kenya. L’esponente laborista intende raccogliere ulteriori manifestazioni di sostegno al vertice delle Nazioni Unite sul clima Cop27, per un progetto che ha fra gli obiettivi il raggiungimento del 100 per cento di elettricità prodotta a basse emissioni di carbonio entro il 2030. "Questa potenziale alleanza per il potere pulito è come un'anti-Opec", ha affermato Miliband, riferendosi al gruppo di Paesi produttori di petrolio. “Dico anti-Opec perché l'Opec è un cartello, un gruppo di Paesi che lavora insieme per mantenere alti i prezzi”, ha precisato Miliband.(Rel)