Egitto: autorità condannano l'attentato terroristico di Istanbul

- L'Egitto ha condannato con la massima fermezza l'attentato terroristico avvenuto ieri nella città turca di Istanbul, che ha provocato numerose vittime e feriti. Lo ha riferito l'ambasciatore Ahmed Abu Zeid, portavoce ufficiale del ministero degli Esteri, esprimendo "le sincere condoglianze della Repubblica araba d'Egitto alle famiglie delle vittime, al popolo turco e alla Repubblica di Turchia, augurando una pronta guarigione per i feriti". Abu Zeid ha sottolineato "la ferma posizione dell'Egitto che rifiuta ogni forma di violenza e terrorismo, qualunque siano le sue cause". Le relazioni tra Egitto e Turchia hanno vissuto una fase di stallo dopo l'ascesa al potere del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, a causa delle posizioni divergenti sulla Fratellanza musulmana e per interessi divergenti sia in Libia che in Africa.(Cae)