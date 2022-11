Municipio Roma III: Fd'I, scuola materna chiusa per mancanza di corrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ennesimo scherzetto questa mattina per le famiglie della scuola materna Monte Massico in Municipio III. I bambini non sono potuti entrare nel plesso per mancanza di corrente. È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia in Municipio III, Manuel Bartolomeo. "I congelatori nei locali della cucina sono dunque rimasti spenti e in questi minuti il personale sta portando via i cibi che naturalmente non possono essere più consumati. È già la seconda volta, in soli 30 giorni, che le famiglie subiscono questo tipo di disagio. Tutto ciò è inaccettabile. Il presidente del Municipio III, Marchionne, intervenga per mettere fine a questi assurdi disservizi", conclude.(Com)