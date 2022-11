Libia: premier Dabaiba, “possibili elezioni in due mesi, non ho ancora deciso se candidarmi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha annunciato di essere pronto a tenere elezioni entro due mesi, ma non ha ancora deciso se candidarsi alla presidenza della Repubblica. In un'intervista all’emittente radiofonica tunisina “Mosaique Fm”, il politico e imprenditore di Misurata che guida l’esecutivo libico riconosciuto dall’Onu ha spiegato che la sua candidatura alle elezioni presidenziali non è certa. “La decisione non appartiene solo a me”, ha detto Dabaiba, spiegando di voler consultarsi con la sua famiglia prima di fare qualsiasi annuncio al riguardo. Il primo ministro ha sollecitato l'approvazione quanto prima di una costituzione e di leggi elettorali in Libia: “Noi siamo pronti e il ministero dell'Interno può proteggere il voto”, ha detto il premier nominato dal Foro di dialogo politico libico nel febbraio 2021. Dabaiba ha detto che esiste “un solo governo in Libia” in grado di gestire tutto il territorio libico, i comuni, i servizi sicurezza e di intelligence. (segue) (Lit)