Libia: premier Dabaiba, “possibili elezioni in due mesi, non ho ancora deciso se candidarmi” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il potere in Libia continua a essere conteso da due coalizioni rivali: da una parte il Governo di unità nazionale del premier ad interim Dabaiba con sede a Tripoli, riconosciuto al livello internazionale ma sfiduciato dal Parlamento dell’est; dall’altra il Governo di stabilità nazionale designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk e guidato da Fathi Bashagha, già ministro dell’Interno di Tripoli, basato a Sirte. Le elezioni in Libia avrebbero dovuto tenersi il 24 dicembre 2021, ma sono state rimandate “sine die” per le divergenze sulle candidature e sulle leggi elettorali. Lo stesso Dababia aveva annunciato la sua intenzione di concorrere per la presidenza della Repubblica, insieme al generale Khalifa Haftar e a Saif al Islam Gheddafi, secondogenito del defunto dittatore Muhammar Gheddafi. (Lit)