Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

- TorinoOre 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della I Commissione. Odg: Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. A) del d.lgs 267/2000, derivanti dal pagamento delle spese legali per i provvedimenti giudiziali esecutivi sfavorevoli emessi dall'autorita' giudiziaria nei confronti del comune di torino nei ricorsi contro le violazioni accertate dalla polizia locale, per complessivi euro 21.338,18Ore 10, Cinema Eliseo, via Monginevro 42: l'assessora Salerno porta un saluto ai ragazzi per l'inaugurazione programma scuole SottodiciottoOre 11, Piscina Trecate, via Vasile Alecsandri 27/a: l'assessore Carretta interviene alla conferenza stampa per la riapertura della piscinaOre 11:30, Palazzo Civico, Sala Colonne: l'assessore Chiavarino partecipa alla conferenza stampa di presentazione della mostra 'll colore delle emozioni: il ritorno alla vita'Ore 13:30, Palazzo Civico, sala Rossa: riunione del Consiglio ComunaleOre 21, Conservatorio Giuseppe Verdi, via Mazzini 11: l'assessora Purchia partecipa alla presentazione del premio Renzo Giubergia organizzato dall'Associazione De Sono. (Rpi)