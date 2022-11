Turchia: ministro Interno, è siriana l'attentatrice di Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia turca ha arrestato la persona sospettata di aver compiuto l'attacco terroristico avvenuto ieri, 13 novembre, nella centralissima via Istiklal, a Istanbul. Secondo quanto annunciato dal ministro dell'Interno, Suleyman Soylu, la persona ritenuta responsabile di aver collocato l'ordigno si chiama Ahlam Albashir, una cittadina siriana. "La nostra valutazione è che l'ordine per l'attacco terroristico mortale sia arrivato da Ayn al Arab (Kobane) nel nord della Siria, dove il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha il suo quartier generale siriano", ha affermato Soylu. Nel quadro delle indagini sono state fermate altre 21 persone per essere interrogate. L'attacco ha provocato sei morti e 81 feriti. (Tua)