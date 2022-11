Francia: sondaggio, 82 per cento pronto a ridurre consumi energetici a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'82 per cento dei francesi si dice pronto a ridurre il consumo di energia nelle proprie abitazioni. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv". Il 72 per cento è disposto a "privilegiare gli acquisti di prodotti usati", mentre il 67 per cento a ridurre il consumo di carne per limitare l'impatto ambientale. Il 65 per cento degli intervistati è inoltre pronto a ridurre l'utilizzo della macchina. (Frp)