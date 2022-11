Thailandia: governo sollecita riduzione consumi di energia in vista dell'Apec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha chiesto a privati e attività commerciali di ridurre i consumi di energia elettrica durante le ore diurne in vista del summit della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), in programma a Bangkok dal 16 al 19 novembre. Il governo ha sollecitato a spegnere le luci delle insegne pubblicitarie urbane, e ha chiesto a ristoranti e centri commerciali di ridurre gli orari di apertura e limitare il condizionamento dell'aria a 27 gradi centigradi. Le indicazioni del governo thailandese giunge in un contesto di forte aumento dei prezzi mondiali dell'energia, che assieme all'inflazione dei beni alimentari sarà un tema centrale dell'evento regionale in programma questa settimana. Il governo thailandese non ha varato per ora alcuna misura obbligatoria per la riduzione dei consumi energetici, che scatterà però nel caso il prezzo del gas naturale liquefatto superi la soglia di 50 dollari per unità termica britannica (Btu). (Fim)