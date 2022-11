Siria: stampa governativa, due militari uccisi e tre feriti in attacco aereo israeliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militari siriani sono rimasti uccisi e altri tre feriti in seguito ad un attacco aereo attribuito a Israele nel perimetro dell'aeroporto di Homs, città di circa 775 mila abitanti situata nella Siria orientale. Lo riferisce l’agenzia di stampa governativa siriana “Sana”. “Le nostre difese aeree stanno affrontando obiettivi ostili nel cielo di Homs e stanno abbattendo un certo numero di obiettivi”, ha riferito ieri sera una fonte militare siriana alla "Sana". Dai filmati diffusi in rete, almeno un missile è stato intercettato dalla contraerea siriana presso la base di Shayrat, che ospita la 50esima brigata aerea dell'aeronautica siriana. Vale la pena ricordare che i caccia da combattimento d’Israele non entrano nello spazio aereo siriano, ma colpiscono il territorio della Siria dal Mediterraneo.(Lib)