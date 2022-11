Cina-Australia: Albanese annuncia primo vertice bilaterale dopo cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Cina e Australia si incontreranno per la prima volta in cinque anni a margine del vertice del G20 in programma da domani a Bali, in Indonesia. Lo ha confermato personalmente il primo ministro australiano, Anthony Albanese, secondo cui l'incontro col presidente cinese Xi Jinping è in programma proprio domani. "L'Australia illustrerà la propria posizione. Non vedo l'ora di intavolare una discussione costruttiva col presidente Xi", ha spiegato il primo ministro al suo arrivo a Bali oggi. Al centro del colloquio tra i due leader dovrebbero esserci le frizioni diplomatiche tra i due Paesi e le crescenti tensioni nell'Indo-Pacifico. (Fim)