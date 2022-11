Imprese: Giappone, Sumitomo Mitsui registra aumento utile trimestrale dell'8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., il secondo maggiore gruppo bancario del Giappone, ha registrato un aumento dell'utile netto dell'8 per cento su base annua nel secondo trimestre dell'anno fiscale in corso (luglio-settembre). Lo ha comunicato oggi la banca giapponese, secondo cui nel periodo in questione l'utile netto del gruppo è ammontato a 272,99 miliardi di yen (1,96 miliardi di dollari). Sumitomo Mitsui ha rivisto al rialzo le previsioni relative all'utile per l'intero anno fiscale che si concluderà il prossimo marzo, che secondo la banca dovrebbe ammontare a 770 miliardi di yen. (Git)