Sanità: Roche annuncia fallimento dei due studi su potenziale farmaco contro l’Alzheimer

- Il gruppo svizzero Roche ha reso noto il fallimento della sperimentazione sul gantenerumab, un potenziale farmaco per contrastare l’Alzheimer. Secondo quanto riferito, i due studi effettuati sul gantenerumab hanno mostrato che il farmaco non ha rallentato il declino clinico nelle persone soggette a forme di Alzheimer precoce. Le speranze per il farmaco di Roche sono cresciute dopo che un trattamento simile ha raggiunto una pietra miliare due mesi fa, diventando il primo prodotto a rallentare la progressione dell'Alzheimer in uno studio definitivo. Tuttavia, Roche aveva avvertito, soprattutto vista la storia di fallimenti in questo esttore, che il successo di Biogen Inc. e del lecanemab di Eisai Co. non significava necessariamente che anche il gantenerumab avrebbe raggiunto tale obiettivo. Il gantenerumab è un anticorpo che prende di mira la proteina beta-amiloide che si accumula nel cervello anni prima della comparsa dei sintomi dell'Alzheimer: stando agli studi condotti dal gruppo farmaceutico con sede a Basilea, il composto ha rimosso meno amiloide beta di quanto i ricercatori si aspettassero.(Geb)