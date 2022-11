Imprese: Rheinmetall acquisterà Expal Systems

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall ha comunicato che acquisterà Expal Systems, azienda spagnola che produce munizioni, per 1,2 miliardi di euro. La transazione dovrebbe essere conclusa per l'estate del 2023, al termine delle verifiche da parte delle autorità antitrust competenti. Intanto, nel terzo trimestre del 2022, il fatturato di Rheinmetall è aumentato del 12,5 per cento su base annua a 1,42 miliardi di euro. Da gennaio a settembre, l'incremento è stato del 6,5 per cento a poco più di quattro miliardi di euro. Tra luglio e settembre, il risultato operativo ha sperimentato una crescita del 10,4 per cento a 117 milioni di euro. Il risultato finale è stato di 86 milioni di euro, dopo i 77 milioni di euro dello stesso periodo del 2021. Per l'intero anno che volge al termine, Rheinmetall preveder un aumento del fatturato di circa il 15 per cento dai 5,66 miliardi di euro del 2021. Più dell'11 per cento del totale dovrebbe comporre il risultato operativo. Expal Systems è parte del gruppo per gli esplosivi spagnolo Maxam, di proprietà di Rhone Capital, società di private equity con sede a New York.(Geb)