Ue-Asean: Scholz, espandere la cooperazione e portare avanti negoziati commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe espandere la sua cooperazione con le nazioni del sud-est asiatico (Asean). Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz durante un incontro con una delegazione imprenditoriale a Singapore. Secondo Scholz, è fondamentale approfondire i legami di fronte alla guerra in Ucraina e l’auspicio è quello di vedere rapidi progressi nei negoziati commerciali dell'Ue con Australia, India e Indonesia. "Approfondire la cooperazione è fondamentale, perché sentiamo tutti che il terreno geopolitico sotto i nostri piedi sta cambiando", ha affermato Scholz, che domenica ha visitato il Vietnam e dopo la sua tappa a Singapore si recherà al vertice dei leader del G20 a Bali, in Indonesia. Scholz ha affermato che la riduzione delle dipendenze rischiose e unilaterali nei confronti di Paesi terzi per determinate materie prime o tecnologie critiche giocherebbe un ruolo importante nella strategia di sicurezza nazionale tedesca, ma ha aggiunto che il disaccoppiamento è era la risposta. "Un mondo con barriere commerciali nuove o risorte ed economie disintegrate non sarà un posto migliore", ha affermato il cancelliere tedesco. (Geb)