Libano: patriarca maronita, necessario congresso internazionale per superare crisi

- L’unica soluzione per uscire dalla crisi che attraversa il Libano e superare il vuoto presidenziale è organizzare un congresso internazionale dedicato sotto l’egida della Nazioni Unite. Lo ha dichiarato il patriarca maronita del Libano, cardinale Bechara Rai, in occasione del suo sermone durante la messa domenicale. Il patriarca ha inoltre denunciato il comportamento di alcuni deputati durante le sessioni parlamentari dedicati dall’elezione del nuovo presidente libanese, dopo la scadenza del mandato dell’ex capo dello Stato Michel Aoun il 31 ottobre scorso. Dal 22 maggio scorso il governo del primo ministro Najib Mikati si occupa del disbrigo degli affari correnti, a seguito delle elezioni del 15 maggio. Lo scorso 10 novembre, per la quinta volta, i deputati libanesi riuniti in parlamento non sono riusciti a trovare un consenso sull’elezione di un nuovo capo dello Stato. (Lib)