Sud-Est asiatico: il governo tedesco cerca nuovi mercati nella regione

- Il governo tedesco è in cerca di “nuovi mercati” per la Germania nel Sud-Est asiatico, dove il cancelliere Olaf Scholz è impegnato in un giro di visite che comprende Vietnam, Singapore e Indonesia. L'obiettivo è rendere l'economia tedesca meno dipendente dalla Cina. Intanto, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Scholz è atteso al vertice del G20 che si terrà a Bali nelle giornate del 15 e 16 novembre. Ad Hanoi, il cancelliere ha dichiarato che la Germania deve “espandere” i propri mercati di vendita, così come le catene di approvvigionamento, le fonti di materie prime e i siti di produzione così da non essere dipendente da “singoli fornitori”. Allo stesso tempo, Scholz ha chiesto condizioni giuridicamente sicure per gli investimenti. Alla 17ma conferenza dell'economia tedesca sull'Asia-Pacifico, tenuta a Singapore il 13 e 14 novembre, gli amministratori delegati di Bosch e Siemens, Stefan Hartung e Roland Busch, hanno sottolineato che per la Germania “non vi è alternativa” alla Cina come principale partner commerciale. Tuttavia, le aziende di tedesche medie dimensioni hanno segnalato il timore per la dipendenza da questo Paese. (Geb)