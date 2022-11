Libia-Malta: ministra Esteri Mangoush discute con omologo di migranti e di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale della Libia, Najla al Mangoush, ha discusso con l'omologo di Malta, Ian Borg, e la delegazione al seguito di una serie di fascicoli di interesse comune tra i due Paesi, alla presenza di alcuni ministri del governo. Lo ha riferito la diplomazia libica in un comunicato stampa, secondo cui l'incontro ha riguardato il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Libia e Malta e le modalità per attivare gli accordi siglati tra i due Paesi in diversi ambiti, i più importanti dei quali sono nei settori dell'energia, dell'istruzione, della salute e dell'emigrazione clandestina, nonché la cooperazione su questioni regionali e internazionali di interesse comune. L'incontro ha riguardato anche l'aumento della cooperazione in campo consolare, dell'agevolazione delle procedure di visto per i cittadini di entrambi i Paesi per incoraggiare il lavoro del settore privato, nonché dell'apertura dello spazio aereo e dell'operatività di voli tra gli aeroporti della Libia e di Malta. Da parte sua, il ministro degli Esteri maltese ha sottolineato la profondità delle relazioni storiche tra Libia e Malta, e la volontà del suo Paese di rafforzare queste relazioni bilaterali in tutti i campi in modo da garantire gli interessi dei due Paesi, indicando il sostegno del Paese agli sforzi della Libia per concordare una base costituzionale e tenere elezioni eque e trasparenti. (segue) (Lit)