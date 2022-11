Libia-Malta: ministra Esteri Mangoush discute con omologo di migranti e di cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la visita a Malta, il ministro degli Esteri di Malta ha incontrato il vicepresidente del consiglio presidenziale libico, Abdullah al Lafi, con cui ha discusso degli sforzi locali e internazionali per risolvere la crisi politica in Libia, le modalità per fornire pieno sostegno al nuovo inviato delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, e le modalità per completare il processo costituzionale. Lo ha riferito l'ufficio media del consiglio presidenziale, aggiungendo che durante l'incontro le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali tra Libia e Malta e degli ultimi sviluppi al livello politico. Al Lafi ha apprezzato gli sforzi dei Paesi che sostengono la stabilità della Libia, compresa Malta, per risolvere la crisi, sottolineando l'importanza del consenso tra tutte le parti del processo politico e lo svolgimento delle elezioni. Da parte sua, il ministro maltese ha elogiato gli sforzi del consiglio presidenziale per il successo del progetto di riconciliazione nazionale e il suo lavoro continuo, insieme agli sforzi internazionali, per trovare una soluzione all'attuale crisi politica. (Lit)