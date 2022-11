Turchia: consolato Libia a Istanbul, nessun libico tra vittime attentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono libici fra le vittime dell'esplosione avvenuta ieri vicino a piazza Taksim, a Istanbul, in Turchia, che ha provocato la morte di almeno sei persone e il ferimento di oltre 80 persone. Lo ha confermato la missione diplomatica a Istanbul ai media libici, affermando di aver preso contatti ai massimi livelli con tutte le agenzie governative e gli ospedali turchi per seguire la situazione della comunità libica.(Lit)