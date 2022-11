Sardegna: Coldiretti, è sardo il miglior banco italiano di Campagna amica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sardo il miglior banco italiano di Campagna Amica. L’azienda agricola di Giuseppe Piras di Olmedo si è infatti aggiudicata il contest promosso da Fondazione Campagna Amica. A vincere è stata una foto che ha immortalato il banco dell’azienda al mercato di Campagna Amica dell’Emiciclo di Sassari. Dopo aver superato una prima selezione, la foto è arrivata in finale con altre tre aziende di Campagna Amica, una campana, una piemontese e l’altra del Lazio, che si sono sfidate a colpi di like sulla pagina facebook di Campagna Amica. L’azienda Piras ha stravinto il confronto portando in Sardegna per il secondo anno consecutivo l’ambìto premio che lo scorso anno aveva conquistato l’azienda agricola di Alessandro Melis di Barisardo grazie ad una foto scattata nel mercato di Nuoro. (segue) (Rsc)