Business news: El Salvador, vicepresidente, Cina si è offerta di comprare nostro debito estero

- La Cina ha offerto al governo di El Salvador di rifinanziare il suo debito estero. Lo ha dichiarato il vicepresidente di El Salvador, Felix Ulloa, in un’intervista a “Bloomberg”. “La Cina si è offerta di comprare tutto il nostro debito, ma dobbiamo procedere con cautela”, ha detto il numero due del governo salvadoregno. “Non venderemo al primo offerente, dobbiamo valutare le condizioni”, ha aggiunto. Commentando le dichiarazioni di Ulloa il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, ha risposto di non essere al corrente di questa informazione. Secondo dati della Banca mondiale il debito estero di El Salvador aggiornato al 2020 ammonta a circa 18 miliardi di dollari. Negli ultimi mesi, diverse agenzi di rating hanno tagliato la valutazione del debito sovrano salvadoregno in vista di una temuta impossibilità di onorare i pagamenti. (Res)