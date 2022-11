Business news: Messico, Banca centrale porta tasso di riferimento al 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta dei governatori della Banca centrale del Messico (Banxico) ha elevato di 75 punti base il tasso di riferimento, portandolo al 10 per cento, livello più alto dal 2008. Si tratta del dodicesimo aumento di fila e il quarto consecutivo di 75 punti base. L'obiettivo è quello di adattare la politica monetaria all'obiettivo di riportare "entro il tetto del 3 per cento" l'inflazione che "si mantiene elevata". "Anche se l'indice nazionale dei prezzi al consumo su anno è calato all'8,41 a ottobre, la tendenza generale resta al rialzo", si legge nel documento diffuso da Banxico. "Sia l'inflazione generale che quella di fondo hanno continuato a risentire delle pressioni accumulate derivate dalla pandemia e dal conflitto in Ucraina", ha spiegato la giunta. (Res)