Business news: Perù, Banca centrale aumenta tasso di interesse di riferimento al 7,25 per cento

- La Banca centrale del Perù ha aumentato il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base, portandolo al 7,25 per cento. La decisione, riferisce l’istituto finanziario in un comunicato, si è resa necessaria alla luce degli alti indici di inflazione, superiori all’intervallo target. "Le prospettive di crescita dell'attività economica mondiale per questo e il prossimo anno sono diminuite a causa del previsto aumento dei tassi di interesse della politica monetaria nelle economie avanzate, della minore crescita in Cina e dei conflitti internazionali”, recita il comunicato. "Si prevede una tendenza al ribasso dell'inflazione su base annua con un ritorno all'intervallo target nella seconda metà del prossimo anno”, si legge. (Res)