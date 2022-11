Usa: Arizona, cala distacco tra candidate governatrici col 93 per cento dei voti scrutinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria di Stato dell'Arizona e candidata governatrice di quello Stato del Partito democratico, Katie Hobbs, mantiene un lieve vantaggio sulla sua avversaria repubblicana Kari Lake, a quasi una settimana dal voto coinciso con le elezioni di medio termine dell'8 novembre. Al momento, le autorità elettorali dell'Arizona hanno scrutinato il 93 per cento dei voti totali, e il vantaggio di Hobbs su Lake ammonta a soli 26mila voti: la rimonta della repubblicana però, non sembra essere sufficiente a consentirle un sorpasso. Nei giorni scorsi le tempistiche delle operazioni di scrutinio hanno innescato polemiche da parte di Lake, che ha parlato di una "farsa" e ha contestato Hobbs per non essersi ricusata dal ruolo di sovrintendente delle elezioni che le spetta nella veste di segretaria di Stato. (Was)