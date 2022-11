Economia: ad JpMorgan a "Nikkei", mondo diretto verso una "tempesta" economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'irrigidimento delle politiche monetarie delle banche centrali, l'inflazione e il conflitto in Ucraina hanno creato le condizioni perfette per una "tempesta" economica di portata mondiale. E' l'avvertimento lanciato dall'amministratore delegato di JpMorgan, Jamie Dimon, in una intervista al quotidiano "Nikkei". Secondo Dimon, nei prossimi mesi potrebbero verificarsi "sorprese" negative come un collasso dei fondi previdenziali britannici. L'ad di JpMorgan aveva già messo in guardia da un "urgano" lo scorso giugno, in contrasto con il generale ottimismo che regnava in quelle settimane a Wall Street. "La tempesta di cui parlavo, o la potenziale tempesta, includeva l'inflazione, i tassi elevati, l'irrigidimento quantitativo globale e gli effetti della guerra sull'economia mondiale, in particolare i prezzi del petrolio e dei beni alimentari, i danni alle catene di fornitura, eccetera", ha spiegato Dimon. "Tutte queste cose si sono più o meno verificate". Secondo il finanziere, "dobbiamo affrontare questioni molto serie, e non sappiamo ancora quale possa essere l'esito". (segue) (Git)