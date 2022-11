Economia: ad JpMorgan a "Nikkei", mondo diretto verso una "tempesta" economica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Dimon, in assenza di gravi ricadute del conflitto in Ucraina, l'economia globale è probabilmente diretta verso una "lieve recessione". Una situazione particolarmente dedicata è quella del settore bancario ombra e del fintech, che stanno iniettando grandi volumi di liquidità sui mercati finanziari, ma che al contrario delle banche potrebbero ritirare tale liquidità in maniera più brusca e improvvisa. Quanto alle pressioni accumulatesi sui fondi previdenziali britannici, Dimon parla di una "eccezione" che però potrebbe ripresentarsi altrove in futuro. Il settore bancario vero e proprio, invece, si trova secondo l'ad di JpMorgan in una situazione di maggior salute e solidità rispetto alla crisi finanziaria globale del 2008, e il fallimento di una banca, oggi, difficilmente innescherebbe un evento "sistemico". (Git)