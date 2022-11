Cop27: inviato Usa Kerry, alcuni Paesi vogliono abbandonare obiettivo di 1,5 gradi Celsius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni Paesi vorrebbero eliminare ogni riferimento all'obiettivo di ridurre il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius nell'accordo che emergerà dal vertice della Cop27 in corso in Egitto. Lo ha dichiarato ieri l'inviato degli Stati Uniti per il Clima, John Kerry. "C'è una manciata di Paesi, pochissimi ma ci sono, che hanno sollevato la questione di non menzionare questo o quel riferimento", ha dichiarato Kerry a margine dei lavori della conferenza. "Il fatto, però, è che sono impegni adottati a Glasgow, sono posti nero su bianco. E so che (...) l'Egitto non vuole essere il Paese che ha ospitato una retrocessione rispetto a quanto è stato conseguito a Glasgow", ha ammonito Kerry, riferendosi al vertice della Cop27 che si è tenuto in Scozia lo scorso anno. I governi del Globo si sono impegnati a limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius nell'Ambito dell'accordo sul clima di Parigi firmato nel 2015, ma da allora i progressi sono stati limitati, e le Nazioni Unite hanno avvertito che in assenza di "azioni significative" tale soglia obiettivo verrà superata. (Was)