Giappone-Cina: governo giapponese lavora a incontro Kishida-Xi

- Il governo del Giappone sta lavorando per organizzare un incontro tra il primo ministro Fumio Kishida e il presidente Xi Jinping. Lo ha confermato oggi il portavoce del governo e segretario capo di gabinetto giapponese, Hirokazu Matsuno. I due leader potrebbero incontrarsi a margine del vertice del G20 in programma in Indonesia il 15 e 16 novembre, o del summit della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), in programma a Bangkok dal 16 novembre. L'ultimo incontro tra leader dei due Paesi risale a dicembre 2019, quando Xi incontrò l'allora primo ministro Shinzo Abe. Secondo le anticipazioni, Kishida intende sollecitare il presidente cinese a risolvere pacificamente le controversie relative a Taiwan. Quest'anno segna il 50mo anniversario della normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Giappone e Cina, e il governo giapponese ha affermato nei mesi scorsi di voler edificare relazioni bilaterali "costruttiva e stabili". (Git)